Zweistellige Minusgrade Kälteschock: NÖ zittert diese Nacht

Eis in der Abteikirche Mon dieu! Im Stift Heiligenkreuz fror sogar das Weihwasser ein

Bereits am Montag zeigt sich die Sonne in all ihrer Strahlkraft und vertreibt endlich den sich seit Wochen haltenden, grauen Hochnebel. Am längsten trüb bleibt es laut Wetterservice "Ubimet" im Donauraum. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei vier Grad Plus.Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen kontinuierlich, die Sonne wird zum Dauergast. Während die sie am Dienstag bereits auf sechs Grad steigen, sind am Donnerstag sogar bis zu zehn Grad plus möglich.Die dicke Winter-Daunenjacke darf also getrost in den Kleiderschrank wandern. Zu euphorisch sollte man bei der Wahl seines Outfits dann allerdings doch nicht sein: In den Morgenstunden sind weiterhin leichte Minusgrade angesagt. Ach ja: Sonnenbrille nicht vergessen!