Das Wochenende bringt entlang der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins südliche Niederösterreich sowie im Mühl- und Waldviertel einiges an Schnee. Am Samstag schneit es dann teilweise kräftig – mit etwas Schneefall muss man auch im Donauraum und im östlichen Flachland rechnen.Die Temperaturen kommen nicht mehr über minus 4 bis plus 2 Grad am Samstag und minus 5 bis 0 Grad am Sonntag hinaus. In den Bergen muss man auf die Lawinengefahr achten! "Schuld" an den neuerlich sehr winterlichen Bedingungen ist das Sturmtief "Egon", das Freitag und Samstag über Europa mit Windspitzen bis zu 110 km/h zieht.