Der Ticketpreis errechnet sich aus den im Fahrplan angebotenen Strecken von A nach B

Starre Zonen im VOR wurden durch flexible Geltungsbereiche ersetzt, welche die Bus- und Bahnverbindungen von A nach B abdecken

Stadtverkehre im ehemaligen Verkehrsverbund NÖ-BGLD (VVNB) sind bei der entsprechenden Strecke inkludiert Neu im VOR-Ticketsortiment: Senioren- und Behinderten-Vergünstigungen sowie Tageskarten

VOR-Tickets sind wie gewohnt an VOR-Verkaufsstellen, in vielen Verkehrsmitteln und am Automat erhältlich, zusätzlich bietet der VOR-Onlineshop auf www.vor.at ein breites Ticketsortiment

Die Selbstentwertung (Zwicken) von VOR-Einzelkarten und Streifenkarten außerhalb Wiens läuft mit erstem Jänner 2017 aus. Der volle Kaufpreis dieser nunmehr in der Region ungültigen Fahrkarten wird rückerstattet. Damit geht das moderne, einfache und auch fairere neue Tarifsystem des VOR in Vollbetrieb.Am 6. Juli ersetzte der neue VOR-Tarif die Systeme des VOR ALT sowie des VVNB, die durch starre Zonen bzw. Waben geprägt waren. Bis zum 31. Dezember 2016 hatten Fahrgäste in der Region (außerhalb Wiens) die Möglichkeit, bestehende Streifenkarten zu verbrauchen, mit 1. Jänner 2017 endet diese Übergangsfrist. Daher werden die Entwerter des VOR-Partners ÖBB in Niederösterreich und dem Burgenland abgebaut.Wer noch über veraltete VOR-Streifenkarten verfügt, kann diese beim VOR Servicecenter im Wiener Westbahnhof bzw. an den Vorverkaufsstellen von ÖBB und Wiener Linien zurückgeben. Der Vorverkauf von Einzelkarten ist weiterhin sowohl an den Automaten von VOR-Partnern als auch über den neuen Webshop des VOR (shop.vor.at) möglich.Bestehende Zeitkarten (Wochen-, Monats- und Jahreskarten) bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum gültig. Geltungsbereiche und Preise für den neuen VOR-Tarif sind in der neuen Online-Preisauskunft auf www.vor.at ersichtlich oder erhalten Sie bei der VOR-Hotline: 0810 22 23 24.