Zuerst war es zu warm, dann zu feucht und jetzt gibt Väterchen Frost ordentlich Gas. Wer auf den Straßen unterwegs, ist sollte sich den Fahrverhältnissen anpassen. Und diejenigen, die ihr langes Wochenende auf der Piste genießen: Ski heil!



Freitag:

Gebietsweise startet der Tag noch sehr sonnig. Tagsüber breiten sich dann aber im ganzen Land wieder dichte Wolken aus und die Sonne zeigt sich nachmittags kaum noch, zudem kann es aus der Wolkendecke auch immer wieder leicht schneien. In den westlichen Landesteilen bleibt es durchwegs trüb und in den Nordstaulagen des Mostviertels kann es auch ohne Pausen schneien. Der Wind aus Nordwest bis Nord legt tagsüber deutlich zu und bläst lebhaft bis stark. Tageshöchsttemperaturen minus 10 bis minus 4 Grad, der Wind verschärft aber das Kälteempfinden.



Samstag:

Am Samstag zeigt sich zunächst überall für ein paar Stunden die Sonne. Bald erreichen jedoch von Westen erste dichtere Wolken das Land und breiten sich in der Folge auf alle Landesteile aus. Vor allem im Most- und Waldviertel setzt während der Abendstunden Schneefall ein. Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen und weht mäßig. Am Samstag gibt es Dauerfrost mit minus 15 bis minus 8 Grad. Tagsüber bleibt es frostig mit minus 8 bis minus 4 Grad. Der teils mäßige Wind verstärkt das Kälteempfinden zusätzlich.



Sonntag:

Bis in den Nachmittag hinein dominieren dichte Wolken, aus denen es zum Teil anhaltend und intensiv schneit. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt an der Alpennordseite im Mostviertel. In der Folge lässt jedoch im östlichen Flachland der Schneefall langsam nach und die Wolkendecke beginnt aufzulockern. Im Bergland schneit es hingegen bis zum Abend weiter. Es weht schwacher bis mäßiger Wind bei Frühtemperaturen zwischen minus 12 und minus 5 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit minus 4 bis minus 1 Grad erreicht.



