Heute bläst in Niederösterreich kräftiger bis stürmischer Westwind und zeitweise regnet es. (Foto: Fotolia)

Heute bläst in Niederösterreich kräftiger bis stürmischer Westwind und zeitweise regnet es. (Foto: Fotolia)

Feinstaub-Alarm in NÖ Grenzwerte schon öfters überschritten als 2016

Ausbau und Sofortmaßnahmen Unfallstrecke B41: Land investiert zusätzliche zwei Millionen in Sicherheit

Erste Fahrspur gesperrt Spektakulärer Lkw-Brand auf A21 bei Hochstraß

Besonders im Mostviertel kann es heute kräftig regnen. Es weht stürmischer Westwind, vereinzelt, etwa am Schneeberg, sind sogar Orkanböen möglich. Unterhalb von 1.500 Meter muss man durch Wind und Regen mit massivem Tauwetter rechnen.Vorschau: Am Mittwoch bleibt der Westwind stürmisch, aber es wird milder. Am Donnerstag sind stellenweise sogar Höchstwerte bis zu 18 Grad möglich!