Bei minus 8 Grad eine massiv unterspülte Straße räumen, ist eine heikle Angelegenheit. Kurz nach Mitternacht meldete ein Mitglied der Feuerwehr den Wasserrohrbruch. Am Einsatzort angekommen war das Wasser bereits knöchelhoch ausgelaufen und in zwei Objekte eingedrungen.Die Feuerwehr sorgte sofort dafür, dass die in der Umgebung parkenden Fahrzeuge den betroffenen Bereich verließen, leuchteten die Einsatzstelle aus und unterstützten das Wasserwerk bei der Absperrung der betroffenen Wasserleitung. Aufgrund der tiefen Temperaturen galt es mit besonderer Vorsicht vorzugehen, vor allem die Anwohner, die ihre Fahrzeuge umparkten, wurden hier von den Einsatzkräften unterstützt.Nachdem der Wasseraustritt gestoppt wurde, begutachteten die Führungskräfte der Feuerwehr die betroffenen Objekte und stellten fest, dass der Großteil des Wassers selbstständig abfloss. Lediglich ein Schacht wurde mit dem Nasssauger trocken gelegt.