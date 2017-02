Dachstuhlbrand Feueralarm in Wohnhausanlage

Feuer in Gumpoldskirchen Brand in Weingut: Feuerwehr rettet zwölf Menschen

Vier Mieter im Spital Wohnhausbrand in Ternitz: Bewohner retten sich vor Feuer aufs Flachdach

Großeinsatz in Fuglau Dachstuhlbrand: Zehn Feuerwehren bekämpften Flammen

Der 15-jährige Elias wurde in den frühen Morgenstunden vom Knistern des Feuers geweckt. Da stand die Pergola vor seinem Schlafzimmer bereits lichterloh in Flammen. Der Brand griff bereits auf das Einfamilienhaus über. Der Rauchmelder im Haus hatte nicht angeschlagen, weil die Rauchentwicklung im Inneren noch zu gering war.Der Teenager reagierte blitzschnell, rannte zum Schlafzimmer seiner Eltern im hinteren Teil des Hauses und weckte sie. Die Familie konnte noch rechtzeitig flüchten, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits der Türstock der Eingangstür in Brand stand.Als die mehr als 60 Feuerwehren aus der Umgebung beim dem Haus in Roßleithen eintrafen, hatten die Flammen schon auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Die Familie ist bei Bekannten untergebracht. Das Haus dürfte bis auf weiteres nicht bewohnbar sein. Die Brandursache ist noch unbekannt.