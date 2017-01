Mit heißem Wasser verbrüht Bub (2) noch in Lebensgefahr, heute besucht ihn Mama

Gegen halb 9 Uhr in der Früh fuhr die 19-Jährige, die Kassiererin bei den Hochficht-Liften war, in die Arbeit, dürfte auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verloren haben.Der Wagen rutschte auf die Gegenfahrbahn, rammte eine Leitplanke und dann das Auto einer Kellnerin (40). Dabei dürfte der Tank oder die Benzinleitung beschädigt worden sein. Denn: Beide Autos fingen sofort Feuer.Die 40-Jährige konnte sich selbst befreien, musste aber hilflos zusehen, wie die 19-Jährige in ihrem Auto verbrannte.Feuerwehr, Rettung und Polizei waren bis Mittag an der Unfallstelle, die Einsatzkräfte mussten psychologisch betreut werden, weil viele die junge Frau persönlich kannten.