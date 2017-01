Sie war bei einer Freundin Suchaktion, weil sich Frau "verplauderte"

Liebe tut weh! Das musste ein 21-jähriger Linzer Sonntagfrüh am eigenen Leib spüren. Der Bursch war mit seiner Freundin (17) in der Disco "A1", das Paar küsste sich verliebt – und machte den Ex (19) der 17-Jährigen damit rasend vor Eifersucht.Der Linzer stürzte sich auf den 21-Jährigen, schlug ihm auf den Hinterkopf. Der junge Mann knallte zu Boden, erlitt Hämatome und schwoll hinter dem linken Ohr an.Die Polizei rückte an. Rettungskräfte des Roten Kreuzes versorgten den Bursch. Er verzichtet auf eine Einlieferung ins Krankenhaus.Bei der Schlägerei handelte es sich nicht um den einzigen Schläger-Vorfall in Linz: Nur wenige Stunden zuvor war es in der Altstadt zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen Nachtschwärmern gekommen.