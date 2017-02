Maskierter Messer-Mann Wettbüro in Wels mitten am Tag überfallen

Ehestreit Mann bedrohte Frau und Schwiegermutter mit Messer

Der 23-Jährige und seine 20-jährige Freundin begannen in der Nacht in ihrer Wohnung in Hellmonsödt im Bezirk Urfahr-Umgebung zu streiten, wie "Liferadio" berichtet. Die Auseinandersetzung wurde immer heftiger. Der Mann schnappte sich plötzlich ein Messer und stach mehrmals auf die Frau ein.Danach griff er zum Telefon und rief selbst die Rettung. Er blieb in der Wohnung bis die Einsatzkräfte kamen. Die Rettung brachte die 20-Jährige mit schweren Verletzungen ins Spital. Die Polizei nahm den Mann mit. Gegen ihn wird wegen Mordversuchs ermittelt. Am Freitagvormittag begann die Einvernahme. Laut Medieninformationen soll der junge Mann gestehen.