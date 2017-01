Er wollte linke Demonstranten "entsorgen" Nach Morddrohung: Facebook-Hetzer ausgeforscht

Brandschutztüren und eine Rauchmeldeanlage verhinderten bei dem Brand in Ternberg (Bez. Steyr-Land) wohl Schlimmeres. Denn: Um 5.30 Uhr schaltete sich die Prägemaschine in der Produktionshalle durch eine Zeitschaltuhr automatisch ein, kurz darauf brach ein Schwelbrand aus - Totalschaden.Weil das Brandschutzsystem sofort reagierte, die Türen verriegelten und ein Sauerstoffmangel entstand, brach kein Feuer aus. Die Maschinen und Werkstoffe in der Halle wurden allerdings stark verrußt: 250.000 Euro Schaden.Brandursache dürfte laut ersten Ermittlungen ein technischer Defekt gewesen sein. Arbeiter waren zum Zeitpunkt des Brandes zum Glück keine in der Produktionshalle.