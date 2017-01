Im August stürzte am Erlebnishof ein Podest ein, neun Kinder und eine Frau wurden verletzt. (Foto: Matthias Lauber)

Um ein gemeinsames Foto zu machen, stieg eine Gruppe von 23 Kindern (vier bis neun Jahre alt) und eine Mutter (33) aus Pettenbach (Bez. Kirchdorf) vergangenen August auf ein Holzpodest. Doch die Konstruktion hielt dem Gewicht nicht stand, stürzte ein.Ein siebenjähriges Mädchen wurde schwer verletzt und musste ins Linzer Uniklinikum eingeliefert werden. Acht weitere Kinder und die Frau erlitten leichte Verletzungen.Wegen fahrlässiger Körperverletzung musste sich am Montag der Betreiber Karl K. (41) in Wels verantworten. Der Angeklagte nahm die Verantwortung auf sich und hat auch bereits Schadenersatz gezahlt. Er wehrte sich aber gegen den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, es handle sich um grobe Fahrlässigkeit.Auch die Richterin sah lediglich einfache Fahrlässigkeit. Der Angeklagte bekam eine 3.220 Euro Geldbuße aufgebrummt. Sollte er die Strafe in den kommenden 14 Tagen bezahlen, dann ist das Verfahren gegen ihn eingestellt.