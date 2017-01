Nach Streit mit Freundin Steyrer stürzte elf Meter über Dachrinne ab

Gegen halb acht Uhr Freitagabend beobachtete eine Frau am Linzer Hauptbahnhof einen Mann mit einem Messer: Der 44-Jährige schlich um Polizeifahrzeuge, die vor der Inspektion am Hauptbahnhof abgestellt waren und zerstach Reifen.Bei drei Autos ruinierte der Mann mit dem Messer insgesamt vier Reifen. Die Zeugin machte ein Foto von dem Mann, rief die Polizei, nur wenig später waren die Beamten vor Ort.Noch am Bahnhofsgelände konnten sie den Messer-Mann stoppen. Der 44-Jährige hat keinen festen Wohnsitz, zeigte sich geständig. Er gab an, dass er an einer Alkoholkrankheit leide und deshalb die Reifen zerstochen habe. Die Beamten nahmen ihn fest.