Häftling: "Bin nicht der Täter" Dieser Pokal soll Mordrätsel um Tanz-Lehrerin klären

Einzig: An dem ominösen Pokal fanden sich keine Spuren von Helmut St. – sondern nur die DNA eines bisher unbekannten Dritten. Helmut St. will einen neuen Prozess. In die Causa um die tote Tanzlehrerin kommt heute neuer Schwung.In Linz werden laut "Heute"-Infos Polizeiprotokolle präsentiert, die den Inhaftierten entlasten, bisher aber ignoriert wurden. Darüber hinaus stellt sich ein Personenkomitee (Mitglied sind zwei ehemalige Lehrer von Helmut St.) hinter ihn.coi