An dem Haus in der Linzer Mozartstraße waren die Arbeiten gerade im vollen Gange. Rund sieben Beschäftigte einer Baufirma waren am Gelände, es wurde gerade der Dachstuhl erneuert. Dann kam es plötzlich zur Katastrophe "Plötzlich stürzte ein Teil vom Gesims auf das Gerüst, brachte es zum Einsturz", so ein Polizeisprecher zu "Heute". Zeugen schilderten den Moment so: "Plötzlich machte es einen lauten Rumpler".Wie durch ein Wunder gab es dabei keine Schwerverletzten. Der Grund: "Bis auf einen Arbeiter waren alle gerade im Inneren des Gebäudes", so der Sprecher.Ein Arbeiter, der draußen gerade auf einem nicht umgestürzten Gerüstteil in der Nähe eines Containers war, verletzte sich bei einem Sprung an der Hand. Er wurde zum Röntgen ins Spital geschickt.Eine Radfahrerin fuhr nur wenige Sekunden vor dem Einsturz genau an der Unfallstelle vorbei, blieb völlig unverletzt. Ein Linienbus konnte gerade noch rechtzeitig abbremsen.VIDEO VON DER UNFALLSTELLE: