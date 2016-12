In einer Asylunterkunft in Vöcklamarkt kam es zu der Attacke. (Foto: dioezese-linzold.at)

Die Frau (50) besuchte gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Asylunterkunft, las den Bewohnern aus der Bibel vor. Als die 50-Jährige danach in der Küche stand, wurde sie von einem 22-jährigen Afghanen ohne Vorwarnung mit einem Buttermesser attackiert.Durch den Wintermantel wurde die Frau aber nicht verletzt, weil sie aber vom Sessel fiel, erlitt sie eine kleine Verletzung am Ohr. Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte die Polizei, dass das Lesen aus der Bibel nicht der Auslöser für die Attacke war.Bei der Befragung gab der Asylwerber an, persönliche Probleme zu haben, die Frau habe er noch nie zuvor gesehen. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht. "Heute OÖ" ist auch auf Facebook