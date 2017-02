Am Linzer Bahnhof kam es erneut zu einem Zwischenfall. (Foto: Andreas Krenn)

Die Serie von Gewaltdelikten am Linzer Hauptbahnhof nimmt kein Ende. Am Samstag eskalierte ein Streit zwischen rund 20 Asylwerbern aus Afghanistan und dem Irak. Drei der Männer lieferten sich in der Folge eine wilde Schlägerei. Ein Mann (20) wurde dabei verletzt.

Zu der heftigen Auseinandersetzung am Linzer Hauptbahnhof kam es kurz vor 16 Uhr. Bei den Streitigkeiten dürfte ein 18-jähriger irakischer Staatsbürger auf das rechte Auge eines 20-jährigen afghanischen Asylwerbers geschlagen haben. Dieser ging zu Boden und der 18-Jährige schlug laut Polizei erneut mit der Faust in das Gesicht des 20-Jährigen.



Der Verletzte wurde dann von einem weiteren Landsmann (17) zur Polizei gebracht. Anschließend brachte ihn die Rettung ins Kepler Uniklinikum Med Campus III. Der 18-jährige Schläger konnte wenig später von der Polizei in einer Asylunterkunft gestellt werden.



In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu Gewaltdelikten gekommen. Erst vor einer Woche wurde ein 16-jähriger Bursch ausgeraubt. Am vergangenen Mittwoch wiederum sorgte eine Pfefferspray-Attacke, sowie eine Bombensuche für Aufregungen am Bahnhof.



