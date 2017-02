In einem schattigen Waldstück verlor die Mutter die Kontrolle über den Wagen. (Foto: HAW Herbert Denkmayr | Pressestelle BFK UU)

Die 49-Jährige fuhr auf dem Güterweg Hagau von Bad Leonfelden in Richtung Habruck, als die Mutter in einem schattigen Waldstück auf der glatten, aber gestreuten Straße ins Schleudern kam und mit einem Baum kollidierte.Die beiden Verletzten befreiten sich selbst aus dem Wagen und wurden vom Roten Kreuz und einem Notarzt versorgt. Sie wurden in die Linzer Uniklinik gebracht.Die Feuerwehren Bad Leonfelden, Schenkenfelden und Stiftung säuberten die Fahrbahn und halfen bei der Bergung des Unfallautos durch einen Abschleppdienst mit.