Auto hob bei Crash ab und überschlug sich

Spektakulärer Crash am Donnerstag Abend in Wels!

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden, das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes in Wels. Auf der Bauernstraße im Stadtteil Lichtenegg kollidierten in den Abendstunden zwei Autos. Eines wurde in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete am Dach. Dabei wurde ein dritter, geparkter Pkw beschädigt.Der Verletzte musste vom Rettungsdienst versorgt und in das Klinikum Wels eingeliefert werden. Die Bauernstraße war für 45 Minuten gesperrt. Die Unfallursache war vorerst unklar.