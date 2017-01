Zwei Autos kollidiert Drei Verletzte bei Unfall

Der Räuber (ca. 50 Jahre) trug eine hellbraune Jacke mit schwarzen Streifen, eine schwarz-blaue Haube und eine Sonnenbrille. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft, fahndet entlang der Linzer Landstrasse.Der Unbekannte stürmte um 14.25 Uhr in die Schoellerbank, sprach in inländischem Dialekt. Ohne Beute und mit einem weißen Plastiksackerl flüchtete der Täter zu Fuß.Die Polizei bittet um Vorsicht. Der Räuber trägt eine Pistole, flüchtete Richtung Mozartkreuzung. Am Schillerplatz entdeckten die Beamten eine halbe Stunde nach dem Überfall ein weißes Sackerl sowie ein blaues Hemd in einem Mistkübel. Die Spurensicherung wurde bereits hingeschickt.