Kurz nach 10 Uhr Früh überfiel 55 bis 65-jähriger Mann die Raiffeisenbank in der Kefergutstraße beim Hummelhofbad in Linz.Der Mann trug eine schwarze Hose und einen dunklen Parka mit Pelzkragen. Er trug ein weißes Plastiksackerl und eine auffällige optische Brille. Achtung: Der Mann ist bewaffnet und flüchtete in unbekannte Richtung.Laut Polizei könnte es sich um jenen Mann handeln, der erst vor kurzemdie Schoellerbank am Linzer Schillerplatz überfallenhatte.MEHR INFOS IN KÜRZE