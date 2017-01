Auf Wurzeralm Schülerin erfand Fahrerflucht nach Skiunfall

Sonntagmittag waren die Fische in dem privaten Teich in Lambach (Bez. Wels-Land) noch in Ordnung, Montagnachmittag um 15.45 Uhr waren sie tot. Denn: Ein Unbekannter dürfte laut Polizei in der Zwischenzeit ein im Fisch-Bruthaus befindliches Fischbecken manipuliert haben. Wie? Das ist noch unklar.Fest steht, dass sich zum Tatzeitpunkt mehrere Tausend Regenbogenforellen-Setzlinge in dem Becken befanden. Sie alle verendeten aufgrund der Manipulation.Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.