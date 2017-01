Der Bergsteiger wurde vom Großen Pyhrgas gerettet. (Foto: Bergrettung Spital am Pyhrn)

Der 35-Jährige aus Prambachkirchen war Freitagmittag trotz extremer Kälte zu einer Bergtour aufgebrochen. Er stürzte knapp unterhalb des Gipfels etwa 300 Meter ab und landete in einer Gesteinsmulde. Er erreichte seine Mutter und auch die Bergrettung telefonisch, konnte aber seine genaue Position nicht durchgeben.Die Bergrettung Spital am Pyhrn suchte nach dem Mann, musste die Suche aber gegen Mitternacht ohne Erfolg einstellen. Zum Glück war der Alpinist gut ausgerüstet. Laut "orf.at" grub er sich in den Schnee ein, um die Nacht bei etwa minus 20 Grad zu überstehen.Am Samstag kurz nach 9 Uhr wurde der Bergsteiger von einem Christophorus-Hubschrauber geborgen.