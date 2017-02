Ein Verletzter Auto hob bei Crash ab und überschlug sich

Personen eingeklemmt Kolonnenspringer raste in Gegenverkehr: Vier Verletzte

Totalschaden in Pasching Zwei Frauen (19) stiegen lebend aus diesem Wagen

Der Mann war auf der B310 zwischen Freistadt und Vierzehn unterwegs. Auf Höhe des Hundeabrichtplatzes brach der Mini-Ford aus und "hüpfte" regelrecht auf einen Gesteinsbrocken am Straßenrand. Es dürfte beim Fahrmanöver nicht unbedingt geholfen haben, dass der Fahrer nicht nüchtern war.Das Auto landete so unglücklich, dass es mit einem Reifen die Bodenhaftung verlor. Die Feuerwehr musste mit schwerem Rüstfahrzeug anrücken. Vorsichtig wurde das Auto, das sich für eine Gams hielt, vom Stein gehoben.Der Fahrer musste freilich trotzdem ohne sein Gefährt nach Hause. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.