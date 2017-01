Schwer verletzt Kind (10) bei Kreuzungscrash eingeklemmt

Der Beschuldigte fuhr mit seinem Rollstuhl mitten in der Nacht durch das Altenheim in Altheim (Bez. Braunau). Als ihn zwei Pflegerinnen darauf ansprachen, zog der 83-Jährige plötzlich eine Pistole. Der Pensionist drohte, die beiden Frauen umzubringen. Sie konnten rechtzeitig flüchten.Die Polizei konnte dem Senioren nur wenig später die Gaspistole abnehmen. "Der Vorfall ist Gott sei Dank nicht alltäglich. Aber es wird natürlich noch darüber gesprochen", berichtet die Heimleiterin.Laut Experten war es auch kein Einzelfall. Denn körperliche Gewalt gegen Mitarbeiter nimmt leider zu.Der 83-Jährige wurde vorerst im Spital in Braunau untergebracht, wird dort psychiatrisch betreut. Über kurz oder lang wird er aber wieder im Altenheim in Altheim landen. Dies sorgt unter den 45 Pflegern aber schon jetzt für Unruhe.