Mehr Fakten

Fliegerbombenfund in Linz. Auf einer Baustelle in der Raimundstraße Ecke Gürtelstraße beim Lenaupark in der Linzer City wurde Alarm geschlagen. Erste Einsatzkräfte sind vor Ort.

Kurz nach Mittag gab es am Montag auf einer Baustelle Bombenalarm! Nach ersten Informationen fanden Arbeiter bei Grabungen eine Fliegerbombe.



Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt, ein Großaufgebot an Polizei und Experten fuhren zum Fundort.



Laut ersten Augenzeugenberichten sollen auch Anrainer evakuiert worden sein.



+++ NÄHERES IN KÜRZE +++