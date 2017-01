Seine hochschwangere Mama Amela I. (26) war nur kurz auf der Toilette, ließ den fünfjährigen Adis Samstagnachmittag alleine im Wohnzimmer spielen. Diesen unbeobachteten Moment nützte der Bub aus: Er huschte auf den Balkon des Hauses in Traun.



Adis dürfte – von der Neugier gepackt – das Gleichgewicht verloren haben. Er stürzte über viereinhalb Meter in die Tiefe.



Als seine Mama ins Wohnzimmer zurückkam, sah sie die offenstehende Tür, lief sofort auf den Balkon – und fand ihren Buben blutverschmiert am Steinpflaster unterhalb liegend.



Rissquetschwunde am Kinn

Der Fünfjährige wurde in die Kinderklinik (MedCampus IV) nach Linz gebracht. Dort wurde festgestellt, dass Adis beim Sturz "nur" eine Rissquetschwunde am Kinn erlitten hatte.



