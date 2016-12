In Hofkirchen an der Trattnach rückte die Cobra an. (© Matthias Lauber)

In Hofkirchen an der Trattnach rückte die Cobra an.

Ersten Informationen zufolge soll die Polizei in der Vergangenheit bereits öfter zu diesem Haus ausgerückt sein. Dienstagabend dürfte der Streit dann völlig eskaliert sein, denn in den späten Abendstunden alarmierte die Ehefrau die Exekutive.Sie gab an, dass sie von ihrem Mann mit einer Waffe bedroht worden sei. Außerdem sprach sie laut Polizei von einem "Auto voller Waffen", weshalb das Einsatzkommando Cobra eingeschaltet wurde.Das habe sich im Nachhinein jedoch als unwahr herausgestellt. "In dem Fahrzeug war nur eine Soft-Gun-Pistole", berichtet die Pressestelle der OÖ-Polizei. Auch zu einer Bedrohung mit einer Waffe sei es nicht gekommen.Im Haus des Ehepaares fanden die Beamten schließlich eine Schreckschuss-Pistole. Der 59-Jährige wurde dennoch festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert.Die Polizei ermittelt weiter.