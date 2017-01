In nur einer Nacht Unbekannter zerstach vor Haus Dutzende Autoreifen

Psychische Probleme Frau rief wegen eines erfundenen Schusses Polizei

Die Flammen loderten bereits aus dem Dachstuhl als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ried Dienstagabend eintrafen. In einem mehrstöckigen Haus am Kapuzinerberg in der Rieder City war Feuer ausgebrochen. Die Ursache: unbekannt.Starker Rauch versperrte den Feuerwehrleuten die Sicht, die Einsatzkräfte konnten den brennenden Bereich nur schwer lokalisieren. Zwei Atemschutztrupps löschten den Brand schließlich.Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache wird ermittelt.