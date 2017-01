19:07 Uhr:

19:10 Uhr:

19:11 Uhr:

19:15 Uhr:

Gruppe ging auf Duo los 19-Jähriger bei Schlägerei in Linzer Altstadt verletzt

Ein Verletzter Auto hob bei Crash ab und überschlug sich

"Ich liebe das Töten" Pühringer auf Facebook bedroht: 15 Monate Haft

Mit einem dunklen Tuch vor dem Mund und einer Pistole in der Hand stürmt der Unbekannte in die Spar-Filiale in der Johann-Wilhelm-Klein-Straße. Er trägt eine dunkle Jacke sowie eine blaue Stoffhose.Der etwa 25-30 jährige Täter geht zur Kassiererin, fordert Bargeld. Laut Aussagen der Polizei wollte der Täter aber nur Geldscheine, lehnte Münzen ab.Die Filialleiterin, die sich zum Tatzeitpunkt (20 Minuten vor Ladenschluss) wie auch einige andere Kunden im hinteren Teil des Supermarkts aufhält, hört Hilfeschreie der geschockten Kassiererin, verständigt die Polizei.Augenblicke danach treffen die ersten Streifenwagen der nur wenige Hundert Meter entfernten Polizeiinspektion vor Ort ein. Der Räuber ist nicht mehr anzutreffen. Er flüchtet mit mehreren Tausend Euro Bargeld in unbekannte Richtung. Kunden verlassen über den Lieferanten-Eingang den Supermarkt."Heute" sprach am Sonntag mit Gisbert Windischhofer vom Landeskriminalamt. Er sagt: "Der Täter sprach mit ausländischem Dialekt, ist etwa 175 cm groß. Noch haben wir keinen konkreten Hinweis. Aber mein Team arbeitet mit Hochdruck an diesem Fall."Vor dem Supermarkt-Eingang entdeckten die Ermittler einen 20 Euro Schein. Ob dieser zur Beute gehört, ist ungewiss. Eine konkrete Spur werden die Polizisten darauf aber kaum finden. "Der Geldschein ist voll mit Fingerabdrücken. Das wäre wie das Suchen der Nadel im Heuhaufen", so Windischhofer. "Heute OÖ" ist auch auf Facebook