Diese Fotos von dem Hitler-Doppelänger tauchten auf. (Foto: LR)

Am 14. Februar auf Puls4 Start-Ups aus OÖ rittern im TV ums große Geld

Große Suchaktion Frau (26) nach Ehestreit unterkühlt in Wald gefunden

Erneut Zwischenfall Asylwerber liefern sich Schlägerei am Bahnhof

Mit Seitenscheitel, Oberlippenbart und Nazi-Outfit zeigt sich jener junge Mann, der sich "Harald Hitler" nennt, in Braunau. Der 25- bis 30-Jährige ließ sich in der Vergangenheit öfter vor dem Geburtshaus Hitlers ablichten, posierte in der Braunauer Innenstadt oder in Lokalen – wie neue Fotos zeigen.Die Polizei konnte mittlerweile herausfinden, wer hinter den skurrilen Auftritten steckt. Gegen den Mann, der erst kürzlich nach Braunau gezogen sein soll, wird jetzt ermittelt. Denn: Das Verhalten verstößt gegen das Verbotsgesetz.Haben Sie ihn auch gesehen? Dann schicken Sie Ihre Fotos oder Ihren Bericht an online@heute.at