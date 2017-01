Die FF Ansfelden trauert um ihren Kameraden Martin I., der beim Silvesterlauf starb. (Foto: FF Ansfelden)

Erst im Sommer war ein junger Sportler bei einem Bergmarathon in Gmunden gestorben, im Oktober kollabierte ein Teilnehmer am Wolfgangseelauf , verstarb ebenfalls. Und nun wird der Silvesterlauf in Pucking vom tragischen Tod eines Teilnehmers überschattet.Dabei galt der 31-Jährige als guter Läufer, hatte schon zwei Halbmarathons absolviert. Doch in Pucking (5-Kilometer-Lauf) fing er nach 40 Minuten plötzlich zu krampfen an, fiel um. Obwohl Helfer sofort zur Stelle waren und um das Leben des engagierten Feuerwehrmannes kämpften, starb Martin I. wenig später.Seine Kameraden bei der Freiwilligen Feuerwehr Ansfelden trauern auf Facebook: "Martin war ein lebensfroher Mensch und voller Pläne für die Zukunft. Viel zu früh wurde er nun aus unserer Mitte gerissen."Auch der Veranstalter, die Naturfreunde Pucking, sind fassungslos: "Der heurige Silvesterlauf in Pucking wurde leider von einem tragischen Ereignis überschattet, das Zeiten, Platzierungen oder Preise völlig in den Hintergrund gedrängt hat", schreiben sie auf ihrer Homepage. Unklar ist noch, warum Martin I. starb, das soll nun eine Obduktion klären.