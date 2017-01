(Symbolbild) (Foto: Fotolia)

Unfassbar! In einer Braunauer Schule folgten drei Burschen (14-16) einen Mitschüler (13) in der Pause aufs Klo – um ihn auszurauben. Nach dem Unterricht schüchterte einer das Opfer ein, lief ihm nach Hause nach. Beherzte Passanten griffen ein.

So ein perfider Plan! Bereits am 10. Jänner verabredeten sich die drei Burschen aus Braunau, einen Mitschüler (13) auszurauben. In der Pause zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr folgten sie ihm auf das Knaben-WC und setzten ihren Plan in die Tat um.



Während der 14-Jährige und der 16-Jährige die Tür zuhielten, forderte der 15-Jährige das Bargeld der Burschen. Als sich das Opfer wehrte, fackelte der 15-Jährige nicht lange und schlug zu. Von den Schlägen eingeschüchtert gab der 13-Jährige nach und dem 15-Jährigen sein Geld.



Doch damit nicht genug: Die drei Burschen forderten ihren Mitschüler auch noch auf, die Bankomatkarte der Mutter zu besorgen und Geld für die Jungs abzuheben.



Zeugen halfen dem Jungen