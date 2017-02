Aktion scharf am Linzer Bahnhof Fünf abgängige Jugendliche aufgegriffen

Gegen halb 3 Uhr Mittwochfrüh wurde der akustische Alarm eines Juweliers in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) ausgelöst: Zwei Unbekannte hatten die Eingangstür aufgebrochen, waren in das Geschäft eingestiegen.Durch den Alarm wurde ein Zeuge auf das Duo aufmerksam. Er rief die Polizei. Doch: Noch bevor die Beamten eintrafen, konnten die beiden Täter zu Fuß in Richtung B1 flüchten – samt Beute um mehrere Tausend Euro, der Großteil davon Eheringe.Laut dem Zeugen sind die beiden Einbrecher etwa 175 cm groß, einer hat eine etwas kräftigere Statur.Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 059 133/4180.