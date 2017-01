Dummer Fehler Falscher Sanitäter entlarvte sich bei Interview selbst

Mord an Tanzlehrerin Am Donnerstag präsentiert Anwalt verschollene Polizei-Protokolle

Prozess um Körperverletzung Ex-Lokalpolitiker zahlte 18.000 Euro

2 Männer zerstückelt Termin fix! "Eislady" Estibaliz wird nächste Woche nach OÖ verlegt

Josef Schmoll vom Justizministerium dazu: "Künftig kommen in alle Neubauten Hotelsperren. Wenn der Häftling die Zelle selbst öffnen und schließen kann, wird er besser auf die Entlassung vorbereitet." Aber: U-Häftlinge sollen davon ausgenommen sein. Und: Beamte können stets alle Türe mittels "Masterschlüssel" blockieren.Anders sieht dies Nationalrat Christian Lausch (FP): "First-Class-Zimmer für Verbrecher. In Asten sitzen Kinderschänder und Mörder. Der Fall kommt ins Parlament." Übrigens: Eine der ersten Nutznießerinnen in Asten wird "Esti" sein, die "Eislady" übersiedelt gerade aus NÖ