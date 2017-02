Am Hochficht wurde eine Frau bei einem Skiunfall verletzt. (Foto: Fotolia (Symbolbild))

Am Hochficht wurde eine Frau bei einem Skiunfall verletzt. (Foto: Fotolia (Symbolbild))

Erneut schwerer Unfall auf einer Skipiste in Oberösterreich. Am Hochficht kollidierten zwei Wintersportler. Eine Frau wurde dabei verletzt, der andere Skifahrer fuhr einfach weiter, wird nun von der Polizei gesucht.

Auf der Schwarzenbergabfahrt im Schigebiet Hochficht (Bez. Rohrbach) kollidierte eine Carvingski-Fahrerin mit einem unbekannten Skifahrer und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.



Die 55-jährige Österreicherin war Donnerstagvormittag auf der Schwarzenbergabfahrt auf der rechten Pistenhälfte unterwegs. Bei einem Linksschwung in Richtung Pistenmitte kollidierte die Frau mit einem unbekannten Skifahrer und stürzte.



Der andere Skifahrer setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Skifahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 10 in das Landeskrankenhaus Rohrbach geflogen.



Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Ulrichsberg zu melden, Telefonnummer: 059 133 4261.



