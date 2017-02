Die Feuerwehr rettete die Frauen, die Rettung brachte sie ins Spital. (Foto: FF Gmunden)

Erst vor Kurzem hatte sich das junge Ehepaar getrennt, die Frau (23) war mit den drei Kindern zu ihrer Mutter in die Scharnsteiner Straße in Gmunden gezogen. Dort tauchte der Ex-Mann (24) am Samstag gegen Mitternacht auf, wollte seine Frau zurück. Sie lehnte ab. Er wurde wütend – holte laut Polizei einen Benzinkanister aus dem Auto und schlug die Glasscheibe der Haustüre ein.Dann, so die Ermittler, schüttete er Benzin gegen die Tür und zündete ihn an. Innerhalb kurzer Zeit brannte die Tür lichterloh, dichter Qualm stieg auf und versperrte den Bewohnern den Weg ins Freie.Während der Bruder (19) der jungen Frau rasch reagierte und die drei Kinder und seine Schwester über den Hintereingang in den Garten brachte, "retteten" sich seine Schwester, Mutter und eine Nichte auf den Balkon. Und mussten dort auf ihre Rettung warten. Verzweifelt riefen die Frauen um Hilfe, bis sie schließlich von der Feuerwehr gerettet werden konnte.Die Rettungskräfte brachten die drei Frauen ins Spital, der verdächtige Ex konnte vorerst flüchten, wurde später bei Verwandten in Haag/Hausruck (Bez. Grieskirchen) gefasst.