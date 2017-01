Die Rettungskräfte waren kurz nach Einbrechen der Dunkelheit im Dauereinsatz. Schneefälle in Oberösterreich machten es den Autofahrern schwer. Es kam zu zahlreichen Unfällen.In Esternberg prallte ein Familienvater (34) mit dem vollbesetzten Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler. Er hatte die Kontrolle über sein Auto verloren, war von der Straße abgekommen. Seine Lebensgefährtin (26) und die sechsjährige Tochter wurden verletzt – kamen ins Krankenhaus nach Passau (D). Der Lenker und seine zweijährige Tochter blieben unverletzt. Der Pkw ist Totalschaden.In Rottenbach (Bez. Grieskirchen) kam eine 24-jähriger Autolenker aus Grieskirchen von der Straße ab – überschlug sich gleich mehrfach. Mit seinem Wagen kam er in einem angrenzenden Feld zum lieben. Er wurde verletzt ins Krankenhaus in Ried eingeliefert.In Saxen (Bez. Perg) schlitterte eine Fahranfängerin (18) aus Naarn auf der B3 auf der rutschigen Straße in den Gegenverkehr. Prallte gegen das Auto einer 53-jährigen Schwertbergerin. Beide Lenkerinnen wurden beim Crash in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte sie befreien. Beide wurden vom Roten Kreuz ins UKH nach Linz gebracht.In St. Florian bei Linz rutschte eine Lenkerin von der Fahrbahn in den Straßengraben. Die Feuerwehr zog sie wieder heraus. Die Frau war unverletzt geblieben, konnte weiterfahren.In Ort im Innkreis (Bez. Ried im Innkreis) geriet ein Deutscher (62) mit seinem Lkw ins Schleudern, der Anhänger scherte aus – und streifte einen entgegenkommenden Pkw eines Ungarn (47). Der Autofahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt – mit der Rettung ins Spital nach Ried.Eine 42-jährige Mofalenkerin aus Diersbach stürzte in Taufkirchen an der Pram (Bez. Schärding) wegen der schneeglatten Straße. Sie hatte noch bremsen wollen, rutschte aber weg. Krankenhaus!