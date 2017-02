Am Linzer Römerbergtunnel gab es heuer bereits an 20 Tagen zu viel Feinstaub. (Foto: VCÖ)

Die aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt diese Daten jetzt. Demnach wurden in ganz Österreich bereits bei 94 von 121 Feinstaub-Messstellen der Tagesgrenzwert schon häufiger überschritten als im Vorjahr.In Oberösterreich ist es an der Messstelle beim Römerbergtunnel besonders schlimm. Es gab 2017 bereits an 20 Tagen zu viel Feinstaub in der Luft, im gesamten Vorjahr gab es nur neun Überschreitungen. An der Mess-Station "Neue Welt" gab es heuer schon an 16 Tagen Feinstaub-Alarm, im Vorjahr waren es gesamt 8 Tage.Hautverursacher für den Feinstaub sind laut VCÖ der Straßenverkehr, die Industrie und Hausbrand. Auch aus anderen Ländern weht der Wind den Feinstaub nach Österreich. Für die Gesundheit ist besonders der so genannte "Ultrafeinstaub" gefährlich. Dieser gelangt besonders tief in die Atemwege.