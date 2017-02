Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Er lässt sich vor Hitlers Geburtshaus mit Touristen und Passanten fotografieren und blättert in Buchhandlungen in Zeitschriften über den zweiten Weltkrieg. Dabei trägt der junge Mann einen markanten Seitenscheitel, Oberlippenbart und Nazi-Outfit.Der Hitler-Doppelgänger, der derzeit in Braunau unterwegs ist, hat mittlerweile auch die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft erregt. Der Verfassungsschutz hat Ermittlungen eingeleitet, denn der Mann, der sich in seinem Stammlokal "Harald Hitler" nennt, verstößt mit seinem Verhalten gegen das Verbotsgesetz.So wurde der Justiz laut "Heute"-Informationen ein Foto zugespielt, das den jungen Mann beim Posieren vor dem Geburtshaus Hitlers zeigt. Daraufhin wurden Ermittlungen gestartet. Laut Angaben der Polizei in Braunau ist ihnen die Identität des Mannes mittlerweile bekannt. Es soll sich um einen Mann handeln, der erst kürzlich aus dem Süden Österreichs nach Braunau zugezogen ist.Laut einem Bericht von "Servus TV" bestellte er im Lokal explizit ein "österreichisches Mineralwasser". Nun ist ein erstes Foto aufgetaucht. Die Ermittler haben auch schon einen Verdächtigen: Er lebt in Braunau, ist 25 bis 30 Jahre alt und gilt als bisher unbescholten.Haben Sie ihn auch gesehen? Dann schicken Sie Ihre Fotos oder Ihren Bericht an online@heute.at