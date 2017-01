Die Männer waren mit Sturmhauben maskiert. (Foto: Fotolia (Symbol))

Brutaler Überfall in Wels: Drei maskierte Männer brachen in ein Wohnhaus ein, fesselten die 70-Jährige Hausbesitzerin und forderten Bargeld und Wertsachen. Sie entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei ermittelt.

Mitten in der Nacht stiegen die maskierten Männer über eine Baustelle in das Wohnhaus im Stadtteil Bernardin ins Wohnzimmer ein. Dort lag die 70-jährige Hausbesitzerin und schlief. Die Männer bedrohten die Frau mit einer Waffe, forderten Bargeld und Wertsachen.



Dann fesselten die Männer das Opfer mit Kabelbindern. Einer der Männer bewachte die Frau, während die beiden anderen das Haus durchsuchten. Sie fanden Schmuck und Bargeld. Danach flüchteten sie mit einem grauen Toyota Land Cruiser, den sie auf dem Grundstück geparkt hatten.



Die Täterbeschreibung laut Polizei: Die Männer waren zwischen 155 cm und 165 cm groß, alle mit schwarzer Sturmhaube und dunklen Jacken bekleidet. Die Täter sprachen ausländischen Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise an den Polizeinotruf 133 oder 112. Es wird gewarnt: die Täter sind vermutlich mit Messer bewaffnet.

