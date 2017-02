Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Ich hab ihn vor einem Jahr in einem bfi-Kurs in der Steiermark kennengelernt", erzählt Simon F. (Name von der Redaktion geändert) gegenüber "Heute". Inhalt des Kurses: Wie verhält man sich bei einem Vorstellungsgespräch, wie kann man sich gut verkaufen und präsentieren..."Wir sind auch jetzt noch öfter in Kontakt und er hat mich auch schon einmal zu einem seiner Stammtische mitgenommen", erzählt er weiter. Dort sei nur über "rechtes Zeug" geredet worden. Und: "Harald hat mir zwei Broschüren gegeben, die er selber gemacht hat", so F.Laut dem Zeugen ist der junge Mann von Hitler besessen, lebt in der Vergangenheit, möchte auch "eigene Soldaten" haben. Zudem soll der junge Mann Schauspiel studiert haben, um seine Hitler-Rolle besser spielen zu können und damit sympathischer auf andere Menschen zu wirken.Was er laut F. auch tut: "Harald ist recht nett, solange man kein Ausländer ist", sagt der Freund.Ein anderer Informant behauptet ebenfalls, ein Freund von Harald Z. zu sein. Er berichtet, dass Z. einen einschlägigen Stammtisch "betrieben" habe. Zudem soll er in der Bevölkerung eine selbst produzierte einschlägige Zeitung, Fotos von sich selbst in Pose vor Hitlers Geburtshaus sowie "Versorgungsnotfallpläne im Falle eines Dritten Weltkriegs" verteilt haben.Er glaubt, dass es sich um eine "Obsession" handelt. Z. sei aber seiner Meinung nach nicht "gefährlich", glaubt der Informant.Die Polizei nimmt den Fall jedenfalls ernst. Eine "Kunstaktion" schließen die Behörden aus.Kennen Sie "Harald Hitler" auch? Dann schicken Sie Ihre Fotos oder Ihren Bericht an online@heute.at