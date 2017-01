Frontal-Crash riss Buben (12) in den Tod

Trieb im Wasser 65-Jähriger stirbt in der eiskalten Traun

Öffnung per Karte oder Code Elektronische Schlösser für alle Haftzellen

A8 teilweise gesperrt Schwerer Lkw-Unfall auf der Innkreisautobahn

Black Wings Kapitän Philipp Lukas aus Spital entlassen

Fassungslosigkeit nach einem dramatischen Unfall auf der Traunuferstraße: Auf der Brücke über die Krems prallten am Samstag um 21 Uhr zwei Autos gegeneinander. Dabei wurde eine Frau eingeklemmt und zwei Personen verletzt. Ein 12-Jähriger verstarb noch an der Unfallstelle.Der Bub war mit seinen Eltern (42, 33) unterwegs gewesen. Er hatte auf der Rückbank gesessen und war angegurtet gewesen. Die Szene war auch für die Einsatzkräfte äußerst belastend. Zwei Feuerwehrmänner mussten psychologisch betreut werden.Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Straße war bis Mitternacht in beiden Richtungen gesperrt.