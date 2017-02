Es ist schon erstaunlich, was so an nur einem Tag am Linzer Bahnhof passiert. Bei der Schwerpunktaktion wurden nicht weniger als 165 Personen kontrolliert, ihre Personaldaten überprüft. Dabei wurden auch fünf als abgängig gemeldete minderjährige Jugendliche aufgegriffen.



Hier die Liste der Geschehnisse:

• fünf abgängige Minderjährige aufgegriffen

• 165 Identitätsfeststellungen durchgeführt

• 12 Personen weggewiesen

• vier Diebstahlsanzeigen entgegengenommen

• eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz erstattet

• 17 Verwaltungsanzeigen erstattet

• eine Person wegen Ordnungsstörung festgenommen

• drei Organmandate ausgestellt



Am Donnerstag findet ein Sicherheits-Gipfel zur Situation am Bahnhof statt. Die Exekutive, Vertreter des Landes Oberösterreich, der Stadt Linz und der ÖBB werden ein Maßnahmenprogramm erstellen, so der Plan.

