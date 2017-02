Sorgen um Andreas-Hofer-Park Mehr als 1.000 Unterschriften gegen Tiefgarage

Eiswürfel in seinem Wein – das schmeckte einem Nachtlokal-Gast in Linz gar nicht. Wutentbrannt ging der Unbekannte Samstag gegen 5 Uhr in der Früh deswegen auf die Kellnerin aus Leonding (Bez. Linz-Land) los. Die 30-Jährige wusste sich nicht anders zu helfen und nahm einen Baseballschläger, der zur Sicherheit hinter der Theke stand, um sich zu wehren. Ein fataler Fehler.Der rabiate Gast entriss der jungen Frau den Schläger und drosch ihr damit auf den Kopf. Dann flüchtete er sofort – laut Zeugen in Richtung Kleinmünchen.Andere Gäste riefen Polizei und Rettung. Die Frau wurde verletzt in den Med Campus III (AKh) eingeliefert, die Polizei fahndete nach dem Schläger. Bisher konnte er jedoch nicht ausgeforscht werden.Laut Zeugen trug er bei dem Vorfall eine orange Jacke mit der Aufschrift "Lieferservice". Die Ermittlungen laufen.