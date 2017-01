Gesuchter Raubmörder an Österreich Grenze gefasst

Grenzkontrollen in Österreich: Deutschland will nun auch verstärkt kontrollieren. (Foto: EPA)

Staus vorprogrammiert Jetzt wird an der deutschen Grenze rund um die Uhr kontrolliert

Der 19-jährige Rumäne war aus einer Jugendeinrichtung aus Belgien geflohen, wo er wegen eines Raubmordes im Jahr 2013 einsaß. Er hatte sich nach Österreich durchgeschlagen und wollte gerade nach Deutschland einreisen. An der Kontrollstelle Rottal-Ost bei Braunau endete die Flucht, die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest.Am Samstag wurde der junge Mann in Begleitung von zwei Polizisten von München aus nach Belgien geflogen und an die Behörden übergeben.