Polizeieinsatz Hörsching (Foto: Matthias Lauber)

Vermutlich Familienstreit Großeinsatz in Hörsching

Dramatische Minuten spielen sich zur Zeit in Hörsching ab. In der Nähe der Bushaltestelle Frindorf soll ein Familienstreit eskaliert sein.Erste Fotos zeigen: Mehrere Polizeiautos und ein Notarztwagen sind im Einsatz.Auf "Heute"-Anfrage bestätigte die Polizei, dass in dem Gebiet ein Großeinsatz am Laufen ist. Genauere Details konnte die Polizei vorerst noch nicht bekannt geben.Mehr dazu in Kürze…