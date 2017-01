Weiter im Tiefschlaf Verbrühter Bub (2) außer Lebensgefahr

Vollbart, grüne Hose und Sakko – im "Hipster"-Look präsentierte sich der 27-jährige Ex-Politiker Montagfrüh am Landesgericht Steyr, wo er sich wegen Sachbeschädigung und versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt verantworten musste.Rückblick: Beim Kirtag in Adlwang (Bez. Steyr-Land) soll der damalige FP-Gemeinderat mit einem Kebap-Verkäufer wegen des Schächtens von Tieren in Streit geraten sein, im Zuge der Auseinandersetzung auf den Stand des Verkäufers eingeschlagen und die Scheibe zertrümmert haben.Als Zivilpolizisten einschreiten wollten, soll der 27-Jährige die Beamten attackiert und einen sogar verletzt haben. Die Polizei nahm den Mann fest.Dem Ex-Politiker drohten bis zu drei Jahre Haft. Am Montag wurde der Beschuldigte zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).