Die Fotos in "Heute" sorgten am Wochenende für Wirbel, waren am Montag DAS Gesprächsthema im Neuen Linzer Rathaus: Ein Leserreporter hat uns Aufnahmen geschickt, die zeigen, wie zwei Personen am Sonntag auf dem Dach des Neuen Rathauses in Linz herumspazieren. Die Polizei wurde alarmiert, rückte mit mehreren Wagen an. Da waren die Unbekannten aber schon über alle Berge.



Seither wird nicht nur im Rathaus gerätselt? Wer waren die Männer? Drogendealer, wie manche vermuteten? Fassadenkletterer? "Es ist bekannt, dass sich auf dem Neuen Rathaus immer wieder Jugendliche aufhalten. Von Drogenhandel haben wir aber noch nichts gehört", so Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter zu "Heute".



2011 hat es schon einmal einen ernsthaften Zwischenfall beim Neuen Rathaus gegeben. Damals gab es auf das Büro der damaligen Wirtschafts-Stadträtin Susanne Wegscheider einen Anschlag mit einer Brandbombe. Es wurde gemutmaßt, dass der Täter über das Dach ins Büro gelangte.



Nach den neuen Fotos stellt sich die Frage: Wie sicher ist das Rathaus in Urfahr? Offenbar dürfte es kein Problem sein, über die zahlreichen Terrassen und Balkone sogar aufs Dach zu steigen. "Die meisten Balkone sind frei zugänglich. Man sollte sich schon überlegen, ob das zeitgemäß ist", sagt der Linzer FPÖ-Stadt-Vize Detlef Wimmer, der selbst ein Büro im obersten Stock hat.



