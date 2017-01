Grenzkontrollen in Richtung Deutschland (Symbolfoto) (Foto: EPA)

Eigentlich sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein, dass auf der Autobahn in Richtung Deutschland kurz nach Suben (Bez. Schärding) kontrolliert wird. Und selbst Lenker, die das noch nicht mitbekommen haben, müssten spätestens wenn sie die Tempolimit-Schilder sehen, wissen, dass sie nicht einfach weiterfahren können.Allerdings dürfte eine Burschen-Gruppe aus Niederbayern gemeint haben: Wir brauchen uns nicht dran zu halten. Obwohl der Grenzpolizist nämlich dem Lenker (18) signalisierte, er solle anhalten, fuhr dieser munter weiter. Und: Sein Beifahrer (33) ließ auch noch das Fenster runter – und brüllte "Heil Hitler" raus. Nicht besonders clever, zumal ja der Lenker über sein Kennzeichen identifiziert werden kann.Kurze Zeit darauf war's dann auch schon soweit. In Passau, keine 30 Kilometer vom Grenzübergang weg, wurde das Auto des 18-Jährigen gestoppt – nachdem die Grenzpolizisten das Kennzeichen an die Passauer Kollegen weitergegeben hatten. Bei den Insassen handelte es sich um vier Freunde aus dem bayerischen Wald. Lenker und "Heil Hitler"-Schreier wurden angezeigt.